रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting: 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने जनहित से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए थे, जिन्हें आगे अमल में लाने की प्रक्रिया पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 08, 2025

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक (Photo Patrika)

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

राजनीतिक हलकों में यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने जनहित से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए थे, जिन्हें आगे अमल में लाने की प्रक्रिया पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है।

किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा

कैबिनेट की इस बैठक में किसानों से जुड़े अहम मुद्दों, धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में धान खरीदी व्यवस्था में मिल रही सफलता और किसानों द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे।

छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक नीति संशोधनों पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। हाल ही में विभिन्न जिलों में उद्योगों द्वारा दिखाई गई रुचि के बाद सरकार निवेशकों के लिए और अनुकूल वातावरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा पुलिसिंग को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं।

