Indigo Flight Cancellation: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए

Indigo Airlines: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए(photo-patrika)
Indigo Airlines: इंडिगो एयरलाइंस में पायलट और क्रू सदस्यों की कमी और अन्य कारणों से लगातार उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गोवा से रायपुर आने वाले यात्रियों को अब तीन फ्लाइट बदलकर यात्रा करनी पड़ रही है। कुछ यात्रियों को तो तीन दिन से अपने लगेज के लिए एयरपोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
फैमिली प्रोग्राम में शामिल पवन आहूजा का अनुभव इसका स्पष्ट उदाहरण है। पवन और उनके 19 साथी 2 दिसंबर को गोवा पहुंचे थे। 3 दिसंबर को वापस लौटने की योजना थी, लेकिन गोवा से रायपुर की सीधी फ्लाइट नहीं मिलने के कारण उन्हें मुंबई और दिल्ली होते हुए रायपुर पहुंचना पड़ा। इस लंबी यात्रा में कुल 20 घंटे लगे और 50 हजार रुपये का खर्च आया।
इसी तरह उदयपुर से डेस्टिनेशन वेडिंग में आए अभिषेक लगातार तीन दिन स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अपने और गेस्ट के बैगेज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बैगेज की देरी से उनकी और उनके गेस्ट की यात्रा प्रभावित हो रही है।
यात्रियों का कहना है कि इंडिगो की लगातार उड़ानों में बदलाव और बैगेज की देरी ने यात्रा को कष्टकारी बना दिया है। कुछ यात्रियों को बिजनेस क्लास में अतिरिक्त भुगतान करके यात्रा करनी पड़ी। राज्य में इस समस्या को लेकर यात्रियों का नाराजगी बढ़ रही है और एयरलाइन की ओर से अभी तक कोई प्रभावी समाधान नहीं दिया गया है।
