Indigo Flight Cancellation: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए

फैमिली प्रोग्राम में शामिल पवन आहूजा का अनुभव इसका स्पष्ट उदाहरण है। पवन और उनके 19 साथी 2 दिसंबर को गोवा पहुंचे थे। 3 दिसंबर को वापस लौटने की योजना थी, लेकिन गोवा से रायपुर की सीधी फ्लाइट नहीं मिलने के कारण उन्हें मुंबई और दिल्ली होते हुए रायपुर पहुंचना पड़ा। इस लंबी यात्रा में कुल 20 घंटे लगे और 50 हजार रुपये का खर्च आया।