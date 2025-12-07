फ्लाइट संकट: इंडिगो की फ्लाइटें आज भी रद्द! गड़बड़ाया शेड्यूल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

इंडिगो एयरलाइंस
Flight Cancellation: इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। माना स्थित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए उड़ान भरने वाली और आने वाली फ्लाइटें आज भी प्रभावित रही। ( CG News) खबरों की माने तो कुछ देर से रवाना हुई तो कुछ कैंसिल हो गई। हालांकि कुछ अगले कुछ घंटों में स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। बता दें कि बीते पांच दिनों से यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
फ्लाइटें रद्द होने के कारण लोगों के जरूरी काम अटक गए हैं और बाहर से आने वालों को कार और ट्रेन से आना-जाना करना पड़ रहा है। फ्लाइटें रद्द होने से कोई इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया तो किसी की बेटी दूसरे शहर में फंसी रही। कंपनियों में काम करने वालों की मीटिंग भी छूट गई। हालांकि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में विमान सेवा तो सामान्य हो गई, लेकिन सीटें फुल होने के कारण टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ की फ्लाइटें रद्द रहीं। इससे यात्रियों ने इंडिगो के प्रतिनिधियों पर भड़ास निकाली। वहीं, कार्गो सेवा केंद्र में डंप पार्सल और सामान को भेजने की व्यवस्था की गई।
रेलवे की ओर से शीतकालीन स्पेशल 02870 हावड़ा-सीएसएमटी ट्रेन हावड़ा से 6 दिसंबर को चलाई गई है। इसी तरह गाड़ी 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 8 दिसंबर को चलेगी। जिसका वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है। इसी तरह गाड़ी 08760 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन 7 दिसंबर को दुर्ग से और 08761 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन 8 दिसंबर को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी। इसी प्रकार बिलासपुर-एलटीटी-बिलासपुर के बीच 1-1 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर के बीच स्ड्डपेशल ट्रेन 5-5 फेरे के लिए 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तल चलाई जा रही है।
