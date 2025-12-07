फ्लाइट संकट: इंडिगो की फ्लाइटें आज भी रद्द! गड़बड़ाया शेड्यूल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

फ्लाइटें रद्द होने के कारण लोगों के जरूरी काम अटक गए हैं और बाहर से आने वालों को कार और ट्रेन से आना-जाना करना पड़ रहा है। फ्लाइटें रद्द होने से कोई इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया तो किसी की बेटी दूसरे शहर में फंसी रही। कंपनियों में काम करने वालों की मीटिंग भी छूट गई। हालांकि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में विमान सेवा तो सामान्य हो गई, लेकिन सीटें फुल होने के कारण टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ की फ्लाइटें रद्द रहीं। इससे यात्रियों ने इंडिगो के प्रतिनिधियों पर भड़ास निकाली। वहीं, कार्गो सेवा केंद्र में डंप पार्सल और सामान को भेजने की व्यवस्था की गई।