Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस

मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही ({Photo Patrika)
Raipur Breaking: रायपुर के भाटागांव बस स्टेशन के पास स्थित मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्राहक ने बिरयानी ऑडर किया था, उसमें से कुछ हिस्सा उसने खा भी लिया था। इसके बाद उसे प्लेट में कॉकरोच दिखा। जिसके बाद ग्राहक ने खाने के साथ उसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है।
देर रात करीब 11:30 बजे खाना खाने पहुंचे एक ग्राहक को प्लेट में परोसी गई बिरयानी में कॉकरोच मिला। घटना सामने आते ही रेस्टोरेंट के अंदर हड़कंप मच गया और ग्राहक ने रेस्टोरेंट प्रबंधन से कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद ग्राहक और मैनेजर के बीच जमकर बहस हुई, जिससे देर रात तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ग्राहक के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट आया था। ऑर्डर की गई बिरयानी जैसे ही टेबल पर आई, खाने से पहले प्लेट की जांच करने पर उसमें जीवित नहीं बल्कि मृत कॉकरोच दिखाई दिया।
ग्राहक ने बताया कि यह रेस्टोरेंट में साफ-सफाई के स्तर पर गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। मामला सामने आते ही ग्राहक ने तुरंत रेस्टोरेंट मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने पहले तो सफाई में कमी की बात स्वीकार नहीं की और विवाद बढ़ने पर उन्होंने रसोई की सफाई नियमित होने का दावा किया।
लेकिन ग्राहक का आरोप था कि अगर रोजाना साफ-सफाई ठीक से की जा रही होती, तो खाने में इस तरह से कीड़ा निकलने की नौबत नहीं आती। बहस बढ़ने पर रेस्टोरेंट के अन्य स्टाफ भी बीच-बचाव के लिए आगे आए, जिससे मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। कुछ अन्य ग्राहकों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई और रेस्टोरेंट की स्वच्छता पर सवाल उठाए।
मौजूद लोगों का कहना था कि यदि खाने में कीड़े निकलने जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि रेस्टोरेंट की विश्वसनीयता पर भी गंभीर चोट पहुंचाती है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और रेस्टोरेंट प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, पुलिस या खाद्य विभाग को घटना की औपचारिक शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन ग्राहक ने कहा कि वह संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस घटना ने एक बार फिर शहर के रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स की स्वच्छता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्राहकों का कहना है कि खाद्य व्यवसाय चलाने वाले प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।
