Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस

देर रात करीब 11:30 बजे खाना खाने पहुंचे एक ग्राहक को प्लेट में परोसी गई बिरयानी में कॉकरोच मिला। घटना सामने आते ही रेस्टोरेंट के अंदर हड़कंप मच गया और ग्राहक ने रेस्टोरेंट प्रबंधन से कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद ग्राहक और मैनेजर के बीच जमकर बहस हुई, जिससे देर रात तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ग्राहक के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट आया था। ऑर्डर की गई बिरयानी जैसे ही टेबल पर आई, खाने से पहले प्लेट की जांच करने पर उसमें जीवित नहीं बल्कि मृत कॉकरोच दिखाई दिया।