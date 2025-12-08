CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर सख्त कार्रवाई, 1.51 लाख क्विंटल जब्त…

अधिकारियों के अनुसार, मण्डी अधिनियम 1972 के तहत सीमावर्ती जिलों से अवैध धान की जब्ती की जा रही है। जिलेवार जब्ती में सबसे अधिक महासमुंद में 25,718 क्विंटल, धमतरी में 23,859 क्विंटल, रायगढ़ में 21,331 क्विंटल, और राजनांदगांव में 14,977 क्विंटल शामिल हैं। इसके अलावा बलरामपुर, बेमेतरा, कवर्धा, बालोद, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जशपुर, सूरजपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, बीजापुर, रायपुर और अन्य जिलों से भी धान जब्त किया गया।