CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र में रविवार को समोदा–कुसमुंद रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक और स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
सूचना मिलते ही आरंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी
पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर अवैध ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार दुर्घटना की प्रमुख वजह मानी जा रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने अपील की है कि समोदा–कुसमुंद रोड पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए वाहन चालक सावधानी से ड्राइव करें और तेज रफ्तार से बचें।
