CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप

पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर अवैध ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार दुर्घटना की प्रमुख वजह मानी जा रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने अपील की है कि समोदा–कुसमुंद रोड पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए वाहन चालक सावधानी से ड्राइव करें और तेज रफ्तार से बचें।