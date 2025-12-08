8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में भी अपनाई जाएगी ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ तकनीक, CM साय ने कहा- कम पानी में ज्यादा सिंचाई

Pressure Irrigation Network: अब सिंचाई के पारंपरिक नहर मॉडल की जगह मध्य प्रदेश की तर्ज पर आधुनिक ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ तकनीक लागू की जाएगी।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 08, 2025

छत्तीसगढ़ में भी अपनाई जाएगी ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ तकनीक, CM साय ने कहा- कम पानी में ज्यादा सिंचाई(photo-patrika)

Pressure Irrigation Network: छत्तीसगढ़ में अब सिंचाई के पारंपरिक नहर मॉडल की जगह मध्य प्रदेश की तर्ज पर आधुनिक ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ तकनीक लागू की जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भोपाल में मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन किया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस उन्नत तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा, ताकि किसानों को कम पानी में अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

Pressure Irrigation Network: पारंपरिक नहर प्रणाली की बड़ी कमी: 35% ही दक्षता

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अधिकांश सिंचाई पारंपरिक नहर प्रणाली पर आधारित है, लेकिन इस पद्धति में पानी का बड़ा हिस्सा रिसाव, वाष्पीकरण और अनियंत्रित बहाव के कारण व्यर्थ चला जाता है। परिणामस्वरूप कमांड एरिया के सभी हिस्सों तक समान रूप से पानी नहीं पहुंच पाता। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक नहर आधारित इस पद्धति की कुल सिंचाई दक्षता मात्र 35 प्रतिशत मानी जाती है।

प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क से 65% से अधिक होगी दक्षता

नई तकनीक में पानी नियंत्रित दबाव के साथ पाइपलाइनों के माध्यम से सीधे खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रणाली में पानी का अपव्यय लगभग समाप्त हो जाता है, जबकि रिसाव और वाष्पीकरण नगण्य रह जाता है। पाइपलाइन आधारित आपूर्ति होने से टेल-एंड क्षेत्रों तक भी समान मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाता है। यह तकनीक 65% या उससे अधिक सिंचाई दक्षता प्रदान करती है, जो जल संरक्षण, बेहतर जल प्रबंधन और उत्पादन वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भू-अधिग्रहण कम, लागत घटेगी, ऊर्जा की बचत

प्रेशर आधारित सिंचाई पूरी तरह पाइपलाइन सिस्टम पर आधारित होने के कारण नहर निर्माण की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है और भू-अधिग्रहण भी न्यूनतम रह जाता है। इससे परियोजनाएं समय पर और कम लागत में पूरी हो पाती हैं। साथ ही, उच्च पंपिंग दक्षता होने से बिजली की उल्लेखनीय बचत होती है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह मॉडल पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की तुलना में अधिक कुशल, आर्थिक और व्यवहारिक माना जाता है।

मध्य प्रदेश का मॉडल: 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई

मध्य प्रदेश में फिलहाल 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेशर इरिगेशन तकनीक से सिंचाई की जा रही है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने की तैयारी है। इस तकनीक के उपयोग से राज्य में जल उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किसानों की उत्पादकता बेहतर हुई है और सिंचाई कवरेज में भी काफी विस्तार दर्ज किया गया है।

प्रेजेंटेशन के बाद सीएम साय बोले- कम पानी में अधिक सिंचाई संभव

भोपाल में मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने मुख्यमंत्री साय को इस तकनीक का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने पारंपरिक और प्रेशर इरिगेशन प्रणाली के बीच एफिशिएंसी के अंतर को समझाया।

सीएम साय ने कहा

यह उन्नत तकनीक जल प्रबंधन की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है। हम इसे छत्तीसगढ़ में अधिकतम उपयोग में लाएंगे, ताकि किसानों को कम पानी में बेहतर सिंचाई सुविधा और अधिक उत्पादन मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस तकनीक के कारण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता बहुत कम रहेगी, जिससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और लागत भी घटेगी।

अधिकारियों को चरणबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस तकनीक का विस्तृत अध्ययन, परीक्षण और चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस मॉडल को तेजी से लागू कर किसानों को अधिक कुशल सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा और अधीक्षण यंत्री विकास राजोरिया उपस्थित रहे।

इसके बड़े लाभ – किसानों को सीधे फायदा

प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क अपनाने से पानी का उपयोग अधिकतम हो जाता है और पूरे कमांड एरिया में सिंचाई समान रूप से पहुंचती है। इससे न केवल फसल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि जल प्रबंधन भी अधिक प्रभावी होता है। तकनीक के परिणामस्वरूप किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि दर्ज की जाती है, क्योंकि कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो पाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में भी अपनाई जाएगी ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ तकनीक, CM साय ने कहा- कम पानी में ज्यादा सिंचाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस

Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस
रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
रायपुर

Indigo Flight Cancellation: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए

Indigo Airlines: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए(photo-patrika)
रायपुर

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर सख्त कार्रवाई, 1.51 लाख क्विंटल जब्त…

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर सख्त कार्रवाई, 1.51 लाख क्विंटल जब्त...(photo-patrika)
रायपुर

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.