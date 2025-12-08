8 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायपुर

UPSC CSE 2024: छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए IAS अफसर, कैडर आवंटन सूची जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

IAS Cadre Allocation: केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC-CSE 2024) के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (photo-unsplash)

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (photo-unsplash)

UPSC CSE 2024: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कैडर आवंटन की सूची जारी कर दी है। कैडर आवंटन सूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ को कुल तीन नए IAS अधिकारी मिले हैं, जिसे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

लिस्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को उनके होम स्टेट उत्तर प्रदेश कैडर का आवंटन किया गया है। वहीं यूपीएससी 2024 में 65वीं रैंक प्राप्त करने वाली आईपीएस अधिकारी पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर मिला है। पूर्वा अग्रवाल मूल रूप से छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं।

आगामी प्रशिक्षण व तैनाती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी इस कैडर सूची के बाद चयनित अभ्यर्थियों की आगामी प्रशिक्षण व तैनाती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए IAS अधिकारियों के आने से छत्तीसगढ़ प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसे मिला छत्तीसगढ़ कैडर ?

  • कैंडिडेट - होम स्टेट - अलॉट हुआ कैडर
  • गोकुल आरके - तमिलनाडू - छत्तीसगढ़
  • वाध्यता यशवनाथ - तेलंगाना - छत्तीसगढ़
  • इशांत जैसवाल - यूपी - छत्तीसगढ़

देखें List

UPSC परीक्षा टॉपर्स और उनके कैडर

  • शक्ति दुबे – यूपी
  • हर्षिता गोयल – गुजरात
  • डोंगरे अर्चित पराग – कर्नाटक
  • शाह मार्गी चिराग – गुजरात
  • आकाश गर्ग – AGMUT
  • कोमल पुनिया – यूपी
  • आयुषी बंसल – मध्य प्रदेश
  • राजकृष्ण झा – बिहार
  • आदित्य विक्रम अग्रवाल – यूपी
  • मयंक त्रिपाठी – यूपी

कैडर एलोकेशन पॉलिसी– 5 जोन में बंटे राज्य

भारत के सभी राज्यों को 5 कैडर में बांटा गया है। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इन्हीं में से एक में नियुक्त किया जाता है। किसे कहां जाने की इच्छा है उनसे पूछा जाता है। इसके बाद रिक्तियों के हिसाब से फैसला करते हुए अफसरों को प्रदेश में भेजा जाता है।

  • जोन 1- AGMUT (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territory), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा
  • जोन 2- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा
  • जोन 3- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
  • जोन 4- पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा
  • जोन 5- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु, केरल

कुछ अधिकारियों को उनके होम स्टेट भी भेजा जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि दूसरे अफसरों ने उस स्टेट को अपने प्रिफरेंस में मांगा है या नहीं, वहां पद रिक्त है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / UPSC CSE 2024: छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए IAS अफसर, कैडर आवंटन सूची जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

