UPSC CSE 2024: छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए IAS अफसर, कैडर आवंटन सूची जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

UPSC CSE 2024: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कैडर आवंटन की सूची जारी कर दी है। कैडर आवंटन सूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ को कुल तीन नए IAS अधिकारी मिले हैं, जिसे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
लिस्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को उनके होम स्टेट उत्तर प्रदेश कैडर का आवंटन किया गया है। वहीं यूपीएससी 2024 में 65वीं रैंक प्राप्त करने वाली आईपीएस अधिकारी पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर मिला है। पूर्वा अग्रवाल मूल रूप से छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं।
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी इस कैडर सूची के बाद चयनित अभ्यर्थियों की आगामी प्रशिक्षण व तैनाती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए IAS अधिकारियों के आने से छत्तीसगढ़ प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत के सभी राज्यों को 5 कैडर में बांटा गया है। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इन्हीं में से एक में नियुक्त किया जाता है। किसे कहां जाने की इच्छा है उनसे पूछा जाता है। इसके बाद रिक्तियों के हिसाब से फैसला करते हुए अफसरों को प्रदेश में भेजा जाता है।
कुछ अधिकारियों को उनके होम स्टेट भी भेजा जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि दूसरे अफसरों ने उस स्टेट को अपने प्रिफरेंस में मांगा है या नहीं, वहां पद रिक्त है या नहीं।
