नान घोटाले में IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत, लेकिन जेल में रहेंगे टुटेजा, जानें वजह

इस छापेमार कार्रवाई में 1.75 करोड़ रुपये से ज्यादा की नगद राशि बरामद की गई थी। उसके बाद जब एसीबी ने इस केस में आगे की कार्रवाई की तो करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये मिले थे। जांच पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ एसीबी ने कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब 5 हजार पन्ने का चालान पेश किया गया था औऱ 213 गवाह बनाए गए थे। इसी केस में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।