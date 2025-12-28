CG News: नए साल से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता,  पार्टियों में हेरोइन सप्लाई करने वाला सौदागर गिरफ्तार

CG News: नए साल से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ आपरेशन निश्चय के तहत बडी कार्रवाई करते हुए न्यू ईयर ईव के मद्देनजर पार्टियों में हेरोईन सप्लाई करने वाला आरोपी मनीष रोचलानी को गिरफ्तार किया है। रायपुर क्राइम ब्रांच को लगातार इस बात के तकनीकी साक्ष्य मिल रहे थे कि शहर के कमल विहार इलाके में नशे का काला कारोबार हो रहा है। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो सेक्टर 04 इलाके में एक युवक के पास मादक पदार्थ होने की जानकारी मिली।