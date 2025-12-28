CG News: नए साल से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता,  पार्टियों में हेरोइन सप्लाई करने वाला सौदागर गिरफ्तार

CG News: नए साल से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ आपरेशन निश्चय के तहत बडी कार्रवाई करते हुए न्यू ईयर ईव के मद्देनजर पार्टियों में हेरोईन सप्लाई करने वाला आरोपी मनीष रोचलानी को गिरफ्तार किया है। रायपुर क्राइम ब्रांच को लगातार इस बात के तकनीकी साक्ष्य मिल रहे थे कि शहर के कमल विहार इलाके में नशे का काला कारोबार हो रहा है। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो सेक्टर 04 इलाके में एक युवक के पास मादक पदार्थ होने की जानकारी मिली।
पतासाजी करने पर एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनीष रोचलानी बताया। पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से नशीली हेरोईन जब्त की।जब्त हेरोईन की कीमत 3 लाख 60 हजार रुपए जब्त हेरोईन के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी मनीष द्वारा पुलिस टीम को लगातार गुमराह किया जा रहा था। साथ ही अलग-अलग स्थानों से लाने का बता रहा था।
पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो आरोपी ने बताया कि हेरोईन को पंजाब से लाया था और नव वर्ष के दौरान आयोजित होने वाली पार्टीयों में हेरोईन को खपाने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी मनीष के कब्जे से करीब 18 ग्राम हेरोईन जब्त किया। पुलिस के मुताबिक जब्त हेरोईन की कीमत 3 लाख 60 हजार रूपये आंकी जा रही है।
