RTE Admission 2026: आरटीई में बड़ा बदलाव… अब सिर्फ पहली कक्षा में मिलेगा प्रवेश, रायपुर में 1500 से ज्यादा सीटें कम

आरटीई के तहत अभी नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन का काम जारी है। छात्र पंजीयन 16 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लॉटरी एवं आबंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को 1 मई से 30 मई तक प्रवेश लेने होंगे। द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। जिसमें नए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 1 जुलाई से 11 जुलाई तक छात्र पंजीयन होंगे। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉटरी एवं आबंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को 3 अगस्त से 17 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।