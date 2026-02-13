सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया

पुलिस के मुताबिक हरीश ध्रुव राजिम का रहने वाला है। वर्ष 2024 में उसकी पहचान पत्थलगांव निवासी विश्वनाथ गुप्ता से हुई। विश्वनाथ ने उन्हें मंत्रालय में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी तारा ध्रुव को ऑफिस असिस्टेंट, उसके रिश्तेदार मनोज ध्रुव को डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाशनी ध्रुव, यामिनी ध्रुव को ऑफिस असिस्टेंट और डामनदास मानिकपुरी को भी चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके एवज में 5 लाख 50 हजार रुपए लिए। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में 6 लाख रुपए और दिए गए।