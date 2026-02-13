13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया

रायपुर। नौकरी ज्वॉइन करने पहुंचे, तब मामले का खुलासा हुआ। इसकी शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 13, 2026

सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया

रायपुर। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी की गई। आरोपियों ने सुनियोजित ढंग से पीडि़तों से पैसे लिए। इसके बाद मंत्रालय बुलाकर उन्हें फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दे दिया। नौकरी ज्वॉइन करने पहुंचे, तब मामले का खुलासा हुआ। इसकी शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक हरीश ध्रुव राजिम का रहने वाला है। वर्ष 2024 में उसकी पहचान पत्थलगांव निवासी विश्वनाथ गुप्ता से हुई। विश्वनाथ ने उन्हें मंत्रालय में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी तारा ध्रुव को ऑफिस असिस्टेंट, उसके रिश्तेदार मनोज ध्रुव को डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाशनी ध्रुव, यामिनी ध्रुव को ऑफिस असिस्टेंट और डामनदास मानिकपुरी को भी चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके एवज में 5 लाख 50 हजार रुपए लिए। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में 6 लाख रुपए और दिए गए।

इसी तरह स्वप्निल दुबे को बेवरेज कॉर्पोरेशन में उप चेयरमैन बनाने के नाम पर 20 लाख रुपए लिए। इसके बाद दीपेश नवरंग ने सभी को मंत्रालय बुलाया। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया। इसके बाद नियुक्ति पत्र भी दे दिया। जब नौकरी ज्वॉइन करने पहुंचे, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसे फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर बताया।

इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोपी विश्वनाथ गुप्ता, चंद्रमा गुप्ता और दीपेश ने नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए, लेकिन किसी की नौकरी नहीं लगवाई। इसकी शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 12:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान
रायपुर

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा
रायपुर

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

Cyber Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर ऑनलाइन ठगी, दो आरोपी पकड़े गए

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.