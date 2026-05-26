Chhattisgarh Politics: अधिकारियों को गाली देकर सुशासन नहीं चलता, भूपेश बघेल का साय सरकार पर तीखा वार

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हुए अभी महज 12 दिन ही हुए हैं और पेट्रोल-डीजल के दामों में 8 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है।भूपेश बघेल ने कहा कि “राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोग कह रहे थे कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। अब वही मंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं?”