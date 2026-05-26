Chhattisgarh Bharthari singing: युवाओं में बढ़ा क्रोशे आर्ट का क्रेज, कला शिविर में 9 प्रसंगों के साथ सीख रहे भरथरी गायन

Chhattisgarh Bharthari singing: @ताबीर हुसैन। संस्कृति विभाग का कला प्रशिक्षण शिविर "आकार" का उद्घाटन सोमवार को हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर 25 मई से 9 जून तक महंत घासीदास संग्रहालय में परिसर में चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्ले आर्ट, बाेनसाई आर्ट, भरथरी गायन, गाेदना शिल्प, टेराकाेटा और क्राेचेट सहित इस शिविर में 16 आधुनिक और पारंपरिक विधाओं की ट्रेनिंग कला विशेषज्ञ दे रहे हैं। पहले दिन विभिन्न विधाओं में लगभग 270 प्रतिभागियाें ने रजिस्ट्रेशन करवाया। क्ले आर्ट में सबसे ज्यादा लगभग 33 एंट्री हुई। शिविर सुबह के बैच में सुबह 7 से 10 और शाम काे 5 बजे से रात 8 बजे तक लगाया जा रहा है। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुक्ल के साथ काेई भी व्यक्ति शिविर में ट्रेनिंग ले सकते हैं।