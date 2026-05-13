13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ambikapur Crime News: एआई से पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो और इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, तलाक केस के बीच पति की करतूत

Ambikapur Crime News: तलाक विवाद के बीच पति की करतूत आई सामने, पत्नी ने इंस्टाग्राम पर अपना आपत्तिजनक वीडियो देख लिया स्क्रीनशॉट, पति ने किया डिलीट, पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 13, 2026

Ambikapur crime news, Obscene video, Wife obscene video

Demo pic

अंबिकापुर। आधुनिक तकनीक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला (Ambikapur Crime News) सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ बीएनएस एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पति-पत्नी का इन दिनों तलाक संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच पति ने यह कृत्य किया है।

महिला ने कोतवाली थाना में शिकायत (Ambikapur Crime News) दर्ज कराई है कि उसका विवाह वर्ष 2013 में हुआ था। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और करीब 2 महीने से तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि 10 मई की सुबह जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर एआई तकनीक के माध्यम से बनाए गए अश्लील वीडियो पोस्ट (Ambikapur Crime News) किए गए थे। इंस्टाग्राम पर अपना अश्लील वीडियो देख उसके होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला कि वीडियो उसके पति की इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड किया गया है।

Ambikapur Crime News: बदनाम करने किया कृत्य

पीडि़ता का कहना है कि आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त करने, सामाजिक रूप से बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से यह कृत्य (Ambikapur Crime News) किया है। शाम तक वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य पीडि़ता ने पुलिस को सौंप दिए हैं।

आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज

महिला की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 77, 79, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 ई और 67 के तहत अपराध दर्ज (Ambikapur Crime News) कर विवेचना शुरु कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

बता दें कि एआई तकनीक का उपयोग इन दिनों काफी बढ़ गया है। इसके फायदे होने के साथ ही कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। किसी से विवाद के बाद उसका अश्लील फोटो-वीडियो इस तकनीक से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Underground Electrification: शहर के देवीगंज और सदर रोड में होगा अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, हटेंगे पुराने बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर
अंबिकापुर
Underground Electrification, Electricity Department, Ambikapur Electricity work

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 May 2026 08:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Crime News: एआई से पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो और इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, तलाक केस के बीच पति की करतूत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Loot at Gun Point Video: दर्जनभर बदमाशों ने कल्याणपुर जंगल में पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की लूट, देखते ही भागे कार सवार

Loot at gun point, Loot in Kalyanpur forest, Loot in ambikapur
अंबिकापुर

Underground Electrification: शहर के देवीगंज और सदर रोड में होगा अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, हटेंगे पुराने बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर

Underground Electrification, Electricity Department, Ambikapur Electricity work
अंबिकापुर

Hit and Run: शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की सडक़ हादसे में मौत, NH पर अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार

Hit and Run, road accident, 2 friend died
अंबिकापुर

NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग, रायपुर में 28 से शुरु होंगीं कक्षाएं

NEET-JEE Free Coaching, Free Coaching, Surguja students
अंबिकापुर

Aman Ojha Murder Case: भाजपा नेता बोले- अमन ओझा की हुई है हत्या, पुलिस ने बरती है घोर लापरवाही, आईजी से कार्रवाई की मांग

Aman Ojha Murder Case, Aman Ojha, Murder in Jharkhand
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.