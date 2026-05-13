Ambikapur Crime News: एआई से पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो और इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, तलाक केस के बीच पति की करतूत

अंबिकापुर। आधुनिक तकनीक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला (Ambikapur Crime News) सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ बीएनएस एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पति-पत्नी का इन दिनों तलाक संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच पति ने यह कृत्य किया है।