NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग, रायपुर में 28 से शुरु होंगीं कक्षाएं

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग (NEET-JEE Free Coaching) प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने संयुक्त पहल की है। मंगलवार को जिला पंचायत अंबिकापुर के सभाकक्ष में नीट-जेईई कोचिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। इसमें शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को 28 मई से रायपुर में नि:शुल्क कोचिंग क्लास शुरु होगी। विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगीं।