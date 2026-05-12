12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग, रायपुर में 28 से शुरु होंगीं कक्षाएं

NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई काउंसलिंग, 50 विद्यार्थियों का किया गया चयन

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 12, 2026

NEET-JEE Free Coaching, Free Coaching, Surguja students

Counciling in Jila Panchayat Surguja (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग (NEET-JEE Free Coaching) प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने संयुक्त पहल की है। मंगलवार को जिला पंचायत अंबिकापुर के सभाकक्ष में नीट-जेईई कोचिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। इसमें शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को 28 मई से रायपुर में नि:शुल्क कोचिंग क्लास शुरु होगी। विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगीं।

सरगुजा जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चयन कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है। चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर (NEET-JEE Free Coaching) का पूर्ण पालन किया गया। कुल 50 पात्र छात्र-छात्राओं को कोचिंग के लिए चयनित किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग, (NEET-JEE Free Coaching) आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोचिंग के लिए रायपुर स्थित एलन संस्थान को चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे।

मोबाइल के सीमित उपयोग पर जोर

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा की उपस्थिति में विद्यार्थियों और अभिभावकों को कोचिंग प्रक्रिया (NEET-JEE Free Coaching) की जानकारी दी गई। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए अनुशासन, मोबाइल के सीमित उपयोग और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर जोर दिया।

NEET-JEE Free Coaching: कोचिंग 28 मई से

काउंसलिंग के दौरान एलन रायपुर के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अध्ययन पद्धति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग (NEET-JEE Free Coaching) कक्षाएं 28 मई से प्रारंभ होंगीं तथा चयनित विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय से रायपुर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bulldozer Action Video: शहर के कमोदा विहार रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर, विरोध के बीच 65 डिसमिल सरकारी जमीन मुक्त
अंबिकापुर
Bulldozer action, Bulldozer run on Kamoda vihar, Kamoda vihar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 May 2026 08:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग, रायपुर में 28 से शुरु होंगीं कक्षाएं

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Hit and Run: शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की सडक़ हादसे में मौत, NH पर अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार

Hit and Run, road accident, 2 friend died
अंबिकापुर

Aman Ojha Murder Case: भाजपा नेता बोले- अमन ओझा की हुई है हत्या, पुलिस ने बरती है घोर लापरवाही, आईजी से कार्रवाई की मांग

Aman Ojha Murder Case, Aman Ojha, Murder in Jharkhand
अंबिकापुर

Car Accident: रायपुर से उत्तर प्रदेश जा रही कार 30 फीट नीचे गड्ढे में गिरी, युवक की ये हो गई हालत

Car accident, Car accident on NH, Car accident in Ambikapur
अंबिकापुर

Bulldozer Action Video: शहर के कमोदा विहार रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर, विरोध के बीच 65 डिसमिल सरकारी जमीन मुक्त

Bulldozer action, Bulldozer run on Kamoda vihar, Kamoda vihar
अंबिकापुर

Rape and Viral Photo: शादी करूंगा कहकर युवती से बलात्कार, फिर दूसरी लडक़ी से कर ली शादी, विरोध पर निजी पलों का फोटो-वीडियो किया वायरल

Rape and viral photo, girl raped, Boyfriend raped girl
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.