Rape and Viral Photo: शादी करूंगा कहकर युवती से बलात्कार, फिर दूसरी लडक़ी से कर ली शादी, विरोध पर निजी पलों का फोटो-वीडियो किया वायरल

Rape accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। जब युवती ने उस पर भरोसा कर लिया तो उससे शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान निजी पलों का फोटो व वीडियो (Rape and Viral Photo) भी उसने बना लिया था। फिर कुछ दिन बाद उसने दूसरी लडक़ी से शादी कर ली। पीडि़ता ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसका आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक के इस कदम से युवती काफी आहत हुई। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट लटोरी चौकी में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि पीडि़ता ने 1 मई को लटोरी चौकी में शिकायत (Rape and Viral Photo) दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी पहचान एक शादी समारोह में सूरजपुर जिले के ग्राम सलका पतराटोली निवासी अनोज दास से हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर आदान-प्रदान किया। फिर लगातार बातचीत होने से दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे।
युवती ने बताया कि युवक ने कहा था कि वह उससे शादी करेगा। इसके बाद अंबिकापुर के पटपरिया स्थित किराए के मकान में उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इसका फोटो व वीडियो (Rape and Viral Photo) भी उसने धोखे से बना लिया था। पीडि़ता ने बताया कि बाद में आरोपी ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली।
विरोध करने पर उसने पीडि़ता का आपत्तिजनक फोटो व वीडियो (Rape and Viral Photo) सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। आरोपी लगातार फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बना रहा था।
मामले (Rape and Viral Photo) में लटोरी चौकी से अपराध दर्ज कर केस गांधीनगर थाना भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2), 65(1), आईटी एक्ट की धारा 67(बी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान गांधीनगर पुलिस ने 9 मई को आरोपी अनोज दास को गिरफ्तार कर पूछताछ की।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। मेडिकल परीक्षण (Rape and Viral Photo) के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह तथा साइबर सेल के आरक्षक अमन पुरी और रमेश राजवाड़े शामिल रहे।
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