Rape and Viral Photo: शादी करूंगा कहकर युवती से बलात्कार, फिर दूसरी लडक़ी से कर ली शादी, विरोध पर निजी पलों का फोटो-वीडियो किया वायरल

अंबिकापुर. एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। जब युवती ने उस पर भरोसा कर लिया तो उससे शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान निजी पलों का फोटो व वीडियो (Rape and Viral Photo) भी उसने बना लिया था। फिर कुछ दिन बाद उसने दूसरी लडक़ी से शादी कर ली। पीडि़ता ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसका आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक के इस कदम से युवती काफी आहत हुई। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट लटोरी चौकी में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।