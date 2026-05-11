Bulldozer Action Video: शहर के कमोदा विहार रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर, विरोध के बीच 65 डिसमिल सरकारी जमीन मुक्त

अंबिकापुर. शहर के बनारस मार्ग पर भगवानपुर से लगे कमोदा विहार रिसॉर्ट के संचालक द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया गया था। उक्त अतिक्रमण को सोमवार की सुबह प्रशासन ने बुलडोजर (Bulldozer Action Video) चलाकर हटा दिया। सुबह करीब 6 बजे शुरु हुई कार्रवाई 4 घंटे तक चली। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने बेजा कब्जा कर बनाए गए शेड, बाउंड्री और कमरों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान संचालकों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई पूरी कर ली।