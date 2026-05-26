छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो पेट्रोल में 36 और डीजल में 26 रुपए तक घटा सकती है दाम, समझिए पूरा हिसाब

प्रदेश में पेट्रोल पर 24 फीसदी और डीजल पर 23 फीसदी वैट लगने के साथ ही प्रति लीटर पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पर करीब 4 रुपए और डीजल पर 2.55 रुपए डीलर कमीशन भी कीमत में जुड़ रहा है। नतीजा यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार या बेस प्राइस में बदलाव के साथ-साथ टैक्स और स्थानीय सेस का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। 15 मई से लेकर अब तक पेट्रोल में 7.61 रुपए और डीजल में 7.79 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।