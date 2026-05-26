Raipur News: नवा रायपुर में एआई के बाद अब सेमीकंडक्टर प्लांट को मिली मंजूरी , 1300 से अधिकरोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध

इस ऐतिहासिक मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ में निवेश और उद्योगों के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बेहतर आधारभूत सुविधाएं, पारदर्शी व्यवस्था और निवेश अनुकूल नीतियों के जरिए भविष्य के उद्योगों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है। सेमीकंडक्टर तकनीक आज और भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। नवा रायपुर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होना केवल एक उद्योग की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की मजबूत नींव है। इससे हमारे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही विश्वस्तरीय रोजगार मिलेगा।