26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Green Card policy: ग्रीन कार्ड और वीजा के लिए नए नियम, छत्तीसगढ़ के 3000 परिवारों की बढ़ाई चिंता

Green Card policy:छत्तीसगढ़ के करीब 3000 परिवार फिलहाल ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग ड्यूल इंटेंट वीजा कैटेगरी में आते हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 26, 2026

Green Card policy

ग्रीन कार्ड और वीजा के लिए नए नियम (Photo AI)

Green Card policy: अमरीका में ग्रीन कार्ड और वीजा नियमों को लेकर हाल ही में आई नई जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों में चिंता और चर्चा का माहौल है। नॉर्थ अमरीका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) के प्रेसिडेंट दीपाली कर ने कहा कि अभी अमरीकी सरकार ने पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की है इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 3000 परिवार फिलहाल ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग ड्यूल इंटेंट वीजा कैटेगरी में आते हैं। यानी वे काम या स्टूडेंट वीजा पर अमरीका गए और बाद में लीगल प्रोसेस के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया।

Green Card policy: ज्यादा असर इन पर

नाचा के फाउंडर गणेश कर बताते हैं कि शुरुआती संकेतों से ऐसा लग रहा है कि लीगल तरीके से रह रहे लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जो टूरिस्ट वीजा पर अमरीका पहुंचे और बाद में लूपहोल का इस्तेमाल कर वहीं रुककर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में शामिल हो गए।

एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस

एच-1बी वीजा धारकों के लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहने की संभावना दिख रही है। इसमें आवेदक की प्रायोरिटी डेट के आधार पर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हालांकि कुछ मामलों में होम कंट्री लौटकर फाइलिंग करने की बात भी सामने आ रही है। गणेश कर ने कहा कि अभी कई अहम जानकारियां आना बाकी हैं और अलग-अलग आर्टिकल्स में भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें वे परिवार ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहे हैं जो लीगल तरीके से अमरीका में रह रहे हैं।

लीगल तरीके से रह रहे लोगों को राहत के संकेत

नाचा के फाउंडर गणेश कर के मुताबिक शुरुआती संकेतों से यह माना जा रहा है कि अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहे लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जो टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका पहुंचे और बाद में नियमों के loophole का इस्तेमाल कर वहीं रुक गए। ऐसे मामलों में अमेरिकी प्रशासन अब सख्ती बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइट्स पर अलग-अलग तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आधिकारिक दस्तावेज और अंतिम नीति आने तक किसी भी दावे को पूरी तरह सही मानना उचित नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के परिवारों में बढ़ी चिंता

छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में छात्र और प्रोफेशनल्स हर साल अमेरिका जाते हैं। आईटी, हेल्थकेयर, रिसर्च और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे कई लोग वर्षों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नियमों में संभावित बदलाव की खबरों ने राज्य के हजारों परिवारों को चिंता में डाल दिया है। अब सभी की नजर अमेरिकी सरकार की आधिकारिक घोषणा और नई गाइडलाइन पर टिकी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 May 2026 09:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Green Card policy: ग्रीन कार्ड और वीजा के लिए नए नियम, छत्तीसगढ़ के 3000 परिवारों की बढ़ाई चिंता

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक आज, खाद संकट से लेकर कई मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting
रायपुर

Chhattisgarh News: खरीफ की तैयारी में किसानों को नहीं होगी परेशानी, ड्रम और जरीकेन में भी ले सकेंगे डीजल-पेट्रोल

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 20 हजार रुपए, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Minimata Mahtari Jatan Yojana
रायपुर

क्या फिर भूपेश बघेल बनेंगे CM? बीजेपी MLA का कथित ऑडियो वायरल, बोलीं- AI जनरेटेड, जेल भेजने की बात कही

Political News
रायपुर

Ebola Virus Alert: कोरोना के बाद अब इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट, रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की होगी जांच

Ebola Virus Alert
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.