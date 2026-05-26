Green Card policy: ग्रीन कार्ड और वीजा के लिए नए नियम, छत्तीसगढ़ के 3000 परिवारों की बढ़ाई चिंता

नाचा के फाउंडर गणेश कर के मुताबिक शुरुआती संकेतों से यह माना जा रहा है कि अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहे लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जो टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका पहुंचे और बाद में नियमों के loophole का इस्तेमाल कर वहीं रुक गए। ऐसे मामलों में अमेरिकी प्रशासन अब सख्ती बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइट्स पर अलग-अलग तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आधिकारिक दस्तावेज और अंतिम नीति आने तक किसी भी दावे को पूरी तरह सही मानना उचित नहीं होगा।