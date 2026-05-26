फोन पर बड़े नेता का PA बनकर BJP विधायक को ठगों ने लुटा, कहा- सर डीजल भरवाना है, तुरंत पैसे चाहिए

Fake PA Scam: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठगों ने भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को निशाना बनाया। फोन पर बड़े नेता का PA बनकर BJP विधायक को ठगों ने लुटा, कहा- सर डीजल भरवाना है, तुरंत पैसे चाहिएआरोपी ने खुद को भाजपा के एक बड़े नेता का निजी सहायक (PA) बताकर विश्वास में लिया और डीजल भरवाने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पूरा मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी ने फोन कर तत्काल जरूरत का हवाला दिया, जिसके बाद मंदिर के सेवक के जरिए रकम ट्रांसफर कराई गई। बाद