Public Holiday: छत्तीसगढ़ में बकरीद अवकाश को लेकर नया आदेश जारी, 28 मई को मिलेगी सार्वजनिक छुट्टी

ईद-उल-जुहा (बकरीद) इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्र आधारित होता है, इसलिए हर साल बकरीद की तारीख चांद दिखने के अनुसार बदल सकती है। इसी वजह से कई बार सरकारों को पहले घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन करना पड़ता है, ताकि त्योहार की वास्तविक तारीख के अनुसार छुट्टी दी जा सके।