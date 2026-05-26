26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में बकरीद अवकाश को लेकर नया आदेश जारी, 28 मई को मिलेगी सार्वजनिक छुट्टी

Chhattisgarh Bakrid Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने बकरीद (ईद-उल-जुहा) अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। पहले 27 मई घोषित सार्वजनिक छुट्टी अब बदलकर 28 मई 2026 कर दी गई है। नया आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 26, 2026

Public Holiday

बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली (photo source- Patrika)

Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले बकरीद का अवकाश 27 मई 2026, बुधवार को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।

Public Holiday: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक GENS-1001/86/2025-GAD-5, जो 06 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, उसमें वर्ष 2026 के सार्वजनिक और सामान्य अवकाशों की सूची में बकरीद के लिए 27 मई की तारीख निर्धारित की गई थी। अब राज्य शासन ने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बकरीद का अवकाश 28 मई 2026 कर दिया है।

सभी सरकारी संस्थान रहेंगे बंद

नए आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के सभी: शासकीय कार्यालय, स्कूल और कॉलेज, सरकारी उपक्रम, अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। सरकार का यह फैसला ईद-उल-जुहा (बकरीद) की वास्तविक तारीख और चांद दिखने के संभावित समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को त्योहार मनाने में किसी तरह की परेशानी न हो।

आम लोगों के लिए जरूरी सूचना

राज्य सरकार ने नागरिकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे छुट्टी की नई तारीख को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य और यात्रा योजनाएं तय करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Public Holiday: अवकाश में बदलाव का कारण

ईद-उल-जुहा (बकरीद) इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्र आधारित होता है, इसलिए हर साल बकरीद की तारीख चांद दिखने के अनुसार बदल सकती है। इसी वजह से कई बार सरकारों को पहले घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन करना पड़ता है, ताकि त्योहार की वास्तविक तारीख के अनुसार छुट्टी दी जा सके।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वर्ष 2026 के लिए जारी अवकाश सूची में पहले 27 मई को बकरीद का अवकाश घोषित किया था, लेकिन चांद और धार्मिक कैलेंडर के आधार पर तारीख बदलने की संभावना को देखते हुए अब इसे 28 मई कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 03:59 pm

Published on:

26 May 2026 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public Holiday: छत्तीसगढ़ में बकरीद अवकाश को लेकर नया आदेश जारी, 28 मई को मिलेगी सार्वजनिक छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस यात्रियों को लग सकता है झटका! Diesel महंगा तो अब किराया भी बढ़ाने की हुई मांग, सरकार को सौंपा गया ज्ञापन

Bus Fare Hike Demand
रायपुर

Water Crisis: रायपुर में पानी के लिए ‘पाताल’ तक खुदाई, 1000 फीट नीचे पहुंचा भू-जल, पॉश इलाकों में हाहाकार

Water Crisis
रायपुर

Chhattisgarh Bharthari singing: युवाओं में बढ़ा क्रोशे आर्ट का क्रेज, कला शिविर में 9 प्रसंगों के साथ सीख रहे भरथरी गायन

Chhattisgarh Bharthari singing
रायपुर

Chhattisgarh Politics: अधिकारियों को गाली देकर सुशासन नहीं चलता, भूपेश बघेल का साय सरकार पर तीखा वार

Chhattisgarh Politics
रायपुर

छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति! दिल्ली में CM साय और BJP अध्यक्ष की अहम मुलाकात, इस मुद्दों पर होगी चर्चा

CM Sai Delhi visit
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.