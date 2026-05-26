Public Holiday: छत्तीसगढ़ में बकरीद अवकाश को लेकर नया आदेश जारी, 28 मई को मिलेगी सार्वजनिक छुट्टी

बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली (photo source- Patrika)
Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले बकरीद का अवकाश 27 मई 2026, बुधवार को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक GENS-1001/86/2025-GAD-5, जो 06 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, उसमें वर्ष 2026 के सार्वजनिक और सामान्य अवकाशों की सूची में बकरीद के लिए 27 मई की तारीख निर्धारित की गई थी। अब राज्य शासन ने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बकरीद का अवकाश 28 मई 2026 कर दिया है।
नए आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के सभी: शासकीय कार्यालय, स्कूल और कॉलेज, सरकारी उपक्रम, अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। सरकार का यह फैसला ईद-उल-जुहा (बकरीद) की वास्तविक तारीख और चांद दिखने के संभावित समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को त्योहार मनाने में किसी तरह की परेशानी न हो।
राज्य सरकार ने नागरिकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे छुट्टी की नई तारीख को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य और यात्रा योजनाएं तय करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
ईद-उल-जुहा (बकरीद) इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्र आधारित होता है, इसलिए हर साल बकरीद की तारीख चांद दिखने के अनुसार बदल सकती है। इसी वजह से कई बार सरकारों को पहले घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन करना पड़ता है, ताकि त्योहार की वास्तविक तारीख के अनुसार छुट्टी दी जा सके।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वर्ष 2026 के लिए जारी अवकाश सूची में पहले 27 मई को बकरीद का अवकाश घोषित किया था, लेकिन चांद और धार्मिक कैलेंडर के आधार पर तारीख बदलने की संभावना को देखते हुए अब इसे 28 मई कर दिया गया है।
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