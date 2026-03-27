CG Lockdown News: छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केंद्र ने अफवाहों को किया खारिज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र ने साफ किया है कि देश में न तो लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव है और न ही आम जनजीवन या आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में केवल यह कहा था कि देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसी तरह तैयार रहना होगा, जैसे कोविड-19 के दौरान रहा था। उन्होंने “लॉकडाउन” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।