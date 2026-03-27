CG Lockdown News: छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केंद्र ने अफवाहों को किया खारिज

छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा लॉकडाउन (photo source- Patrika)
CG Lockdown News: देशभर में लॉकडाउन को लेकर फैल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के हालिया संसद भाषण के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई थीं, लेकिन सरकार ने इन्हें पूरी तरह अफवाह बताया है।
छत्तीसगढ़ में भी इन खबरों को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी—खासकर व्यापारियों, छात्रों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों में। हालांकि, राज्य स्तर पर प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की पाबंदी या लॉकडाउन की तैयारी नहीं है और सामान्य गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र ने साफ किया है कि देश में न तो लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव है और न ही आम जनजीवन या आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में केवल यह कहा था कि देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसी तरह तैयार रहना होगा, जैसे कोविड-19 के दौरान रहा था। उन्होंने “लॉकडाउन” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।
गौरतलब है कि COVID-19 lockdown in India की घोषणा 24 मार्च 2020 को की गई थी, जिसकी याद से लोग अभी भी संवेदनशील हैं। इसी वजह से हल्की सी चर्चा भी तेजी से अफवाह का रूप ले लेती है।
इस बीच Mamata Banerjee ने ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बुकिंग अंतराल बढ़ा है, तो आम लोगों को परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन जैसी चर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोग हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वैश्विक तनाव, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के प्रभावों का जिक्र किया था। इसी संदर्भ में वे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर देश की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई खतरा नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी गतिविधियां सामान्य रहेंगी और लोगों को अफवाहों से बचकर केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग