12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Police: नई पहचान, नई जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ में 8 ट्रांसजेंडर अब संभालेंगे पुलिस की कमान

Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के आए नतीजे में 8 किन्नर पुलिस आरक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। इस परिणाम से ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी की लहर है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

May 12, 2026

Chhattisgarh police

छत्तीसगढ़ में 8 ट्रांसजेंडर बने पुलिस आरक्षक ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम आ गए है। जिसमें 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार पुलिस आरक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। इस नतीजे से राज्य ने सामाजिक समावेशन और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का चयन वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया और 2025 में आयोजित शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

Chhattisgarh Police: इनका हुआ चयन

चयनित उम्मीदवारों में भूमि मानिकपुरी, खुशी ध्रुव, संजना ध्रुव, रानू यादव, पवित्रा चंद्रवंशी, लक्ष्मी साहू, अप्सरा जायसवाल और सुभी यादव शामिल हैं। ये उम्मीदवार रायपुर, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा और कांकेर सहित विभिन्न जिलों से हैं। सामाजिक चुनौतियों, अस्वीकार्यता और अनेक व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद इन सभी ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।

ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी की लहर

यह उपलब्धि केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की बढ़ती भागीदारी, सम्मान और स्वीकार्यता का सशक्त संदेश भी देती है। ( Chhattisgarh Police ) पुलिस विभाग जैसे जिम्मेदार क्षेत्र में उनकी नियुक्ति राज्य में समान अवसर आधारित शासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी। इस सफलता में समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाग द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण, आवागमन सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में निरंतर सहयोग मिला।

युवाओं के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह चयन एक प्रेरणादायी कदम माना जा रहा है। यह सफलता आने वाले समय में अनेक ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और यह संदेश देगी कि प्रतिभा, परिश्रम और अवसर मिल जाएं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।

और भी हैं संबंधित खबरें

छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं से खिलवाड़, जिम्मेदारों पर अब तक कोई एक्शन नहीं, केवल एफआईआर तक कार्रवाई

प्रदेश में परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। चयन परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब स्कूली परीक्षा में भी पर्चा लीक के रूप में अव्यवस्था उजागर हुई है। इससे पहले एसएससी, पीएससी, व्यापमं की परीक्षाओं में कभी पर्चा लीक तो कभी दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने जैसी गड़बडि़यां उजागर हो चुकी हैं… पढ़ें पूरी खबर

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत…
रायपुर
छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 May 2026 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Police: नई पहचान, नई जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ में 8 ट्रांसजेंडर अब संभालेंगे पुलिस की कमान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Nursing Staff: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा, नर्सिंग स्टाफ को मिला नया पहचान

नर्सिंग स्टाफ को मिला नया सम्मान (photo source- Patrika)
रायपुर

मोदी की सलाह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार, बोली- ‘समाधान नहीं, बचत का संदेश दे रही सरकार’

PM की सलाह पर कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेस (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में कल IPL का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने-सामने RCB और KKR

रायपुर में कल IPL का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने-सामने RCB और KKR(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh News: रायपुर नगर निगम के टैंकर टेंडर पर घोटाले का आरोप, 2.23 करोड़ के भुगतान पर उठे सवाल

रायपुर नगर निगम में टैंकर घोटाला (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET UG 2026 Cancelled: नीट पेपर रद्द होने से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, 42 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में!

NEET UG 2026 Cancelled (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.