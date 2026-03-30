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छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत…

CG Police Recruitment: छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी मजबूती मिली है। राज्य पुलिस बल में 859 नए सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर शामिल हो गए हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 30, 2026

छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत...(photo-patrika)

CG Police Recruitment: छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी मजबूती मिली है। राज्य पुलिस बल में 859 नए सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर शामिल हो गए हैं। ये सभी अधिकारी प्रशिक्षण पूरा कर अब प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे।

चदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक संवर्ग का दीक्षांत समारोह (पासिंग आउट परेड) आयोजित किया गया। इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। दोनों नेताओं ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और प्रशिक्षुओं के अनुशासन व प्रदर्शन की सराहना की।

CG Police Recruitment: गृहमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं

गृहमंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नव नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी अब राष्ट्रसेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी प्रतिबद्धता, अनुशासन और समर्पण से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

कड़े प्रशिक्षण के बाद तैयार हुए अधिकारी

पुलिस अकादमी में इन अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं- कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, तकनीकी जांच और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटना-का गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कठोर और अनुशासित प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये सभी अधिकारी अब फील्ड में जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वास्तविक परिस्थितियों में अपनी दक्षता साबित करने को तत्पर हैं।

प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा बल

859 नए अधिकारियों की नियुक्ति से पुलिस बल की ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा, बल्कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। बढ़ी हुई संख्या और बेहतर प्रशिक्षण के साथ पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता तेज होगी, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई जा सकेगी।

युवा ऊर्जा से बढ़ेगा पुलिस का मनोबल

नए अफसरों के शामिल होने से पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित, अनुशासित और प्रतिबद्ध युवा अधिकारियों के आने से न केवल पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में भी अधिक मजबूती मिलेगी।

आधुनिक प्रशिक्षण से लैस ये अधिकारी अपराध नियंत्रण, तकनीकी जांच और जनसेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक प्रभावी, जवाबदेह व आधुनिक बन सकेगी।

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Updated on:

30 Mar 2026 02:01 pm

Published on:

30 Mar 2026 02:00 pm

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