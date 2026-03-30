छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत! 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत…

पुलिस अकादमी में इन अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं- कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, तकनीकी जांच और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटना-का गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कठोर और अनुशासित प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये सभी अधिकारी अब फील्ड में जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वास्तविक परिस्थितियों में अपनी दक्षता साबित करने को तत्पर हैं।