CG News: छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली, अगले वीक से हर यूनिट पर 25 पैसे तक बढ़ेगा बोझ, घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

CG News: @दिनेश कुमार। प्रदेश के 60 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही बिजली की दरों (टैरिफ) में बदलाव लगभग तय है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) द्वारा पेश किए गए 7000 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग अगले सप्ताह नई दरों की घोषणा कर सकता है।