Raipur News: 21 साल पहले रक्तदान से मिला नया जीवन, अब दूसरों का जीवन बचाने दे रही ब्लड

Raipur News: @नारद योगी। करीब 21 साल पहले ब्लड की जरूरत पड़ने पर अदिति को रक्तदान किया गया था, जिससे उनको नया जीवन मिला। उसी को देखकर अदिति ने भी रक्तदान का संकल्प लेते हुए पहली बार ब्लड डोनेट किया। उन्होंने युवाओं से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के अवसर पर रायपुर, दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।