छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, स्कूल खुलने से पहले कई जिलों के अधिकारी बदले, देखें लिस्ट

राजेश कुमार पांडेय को प्रभारी डीईओ बीजापुर, महेंद्र नाथ पांडे को प्रभारी डीईओ नारायणपुर, नवीन कुमार यादव को सहायक संचालक डीपीआई में पदस्थ करते हुए मंत्री के निजी स्थापना में संलग्न, सतीश माहेश्वरी को सहायक संचालक डीपीआई, रमाकांत देवांगन को सहायक संचालक डीपीआई, इंदिरा गांधी को सहायक जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा रायपुर, एसएस कोमरे को सहायक संचालक डीपीआई और हिमांशु मिश्रा को प्रभारी उप संचालक डीपीआई में पदस्थ किया गया है। साथ ही प्रभारी डीईओ रहे अशोक कुमार पटेल, जगजीत धीर और आरपी मिरे को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी पदस्थापना डायरेक्टर डीपीआई के द्वारा किया जाएगा।