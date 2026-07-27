बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, छत्तीसगढ़ के 34 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, अगले चार दिन बरसेंगे बादल

बारिश और बादलों के असर से राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पेंड्रा रोड में 33.2 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान भी पेंड्रा रोड में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। बिलासपुर और दुर्ग में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री, अंबिकापुर में 32.9, जगदलपुर में 30 और पेंड्रा रोड में 33.2 डिग्री रहा। बारिश के दौर के बीच तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश में अब तक मौसमी बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम है।