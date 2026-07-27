CG Assembly Election 2028: Gen-Z वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, कैंपस में भाजयुमो-एबीवीपी संभालेंगे कमान, जानें पूरी रणनीति

खासतौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य माना जा रहा है। फिलहाल भाजयुमो ने बस्तर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ी संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं, एबीवीपी भी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्र हितों, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और छात्र आंदोलनों के बाद युवाओं के मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं, जिसे देखते हुए भाजपा संगठनात्मक स्तर पर युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी है।