CG News: कांग्रेस नेता की शिकायत पर खुला 29.62 लाख का शिक्षा घोटाला, गिरफ्तारी हुई, लेकिन ‘बड़े नाम’ अब भी बच गए?

इस धान खरीदी केंद्र में 46 लाख की गड़बड़ी, 1489 क्विंटल धान गायब- जांजगीर-चांपा जिले के धान उपार्जन केंद्र किरीत में धान खरीदी में लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उपार्जन केंद्र से करीब 1489 क्विंटल धान की कमी बताई जा रही है। जबकि धान खरीदी केंद्र में धान नहीं है। ऐसे में 46 लाख रुपए के धान की हेराफेरी नजर आ रही है। इधर शार्टेज सामने आते ही प्रशासनिक अमले में भी हडक़ंप मच गया है… पूरी खबर पढ़े