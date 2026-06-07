GGU में एक साथ 12 कर्मचारियों का तबादला, 32 विभागों के पेपर लीक की आशंका, मचा हड़कंप

पांच सदस्यीय समिति को सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार शाम समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, हालांकि रिपोर्ट की सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विभागों में लंबे समय से पदस्थ 12 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर उन्हें दूसरे विभागों में पदस्थ कर दिया है। इस प्रशासनिक फैसले को लेकर परिसर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानांतरित किए गए कुछ कर्मचारियों को समर्थ पोर्टल के आईडी और पासवर्ड संबंधी जानकारी भी उपलब्ध थी।