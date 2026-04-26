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बिलासपुर

भगवान को गाली, महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी, GGU में लॉ स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट, FIR दर्ज

Chhattisgarh News: गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट हुई। भगवान को गाली और महापुरुषों पर की अभद्र कमेंट के चैट वायरल होने के बाद बवाल मच गया..

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बिलासपुर

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Chandu Nirmalkar

Apr 26, 2026

Chhattisgarh News, crime news, GGU news

जीजीयू में छात्रों की भगवान पर अभद्र टिप्पणी से विवाद ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी (जीजीयू) में नमाज कांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विवेकानंद हॉस्टल में आधी रात बड़ा विवाद हो गया। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चीफ वार्डन सहित यूनिवर्सिटी प्रबंधन तत्काल हॉस्टल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।

Chhattisgarh News: परशुराम, भगवान राम और डॉ. भीमराव अंबेडकर लेकर

विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया ग्रुप में परशुराम, भगवान राम और डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से हुई। देखते ही देखते छात्रों के बीच तनाव बढ़ा और यह हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चार छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया है। ये सभी छात्र लॉ डिपार्टमेंट के चौथे सेमेस्टर के बताए जा रहे हैं और विवेकानंद हॉस्टल में रह रहे थे।

जांच समिति गठित, एफआईआर दर्ज

प्रबंधन ने दो छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। कोनी थाने में आरोपित छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि कैंपस में अनुशासनहीनता और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जांच समिति ​गठित

कुलसचिव अश्विनी कुमार दीक्षित ने कहा कि सोशल मीडिया में भगवान व आंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद रात में छात्रों के बीच मारपीट हुई। चार छात्रों को हॉस्टल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जांच समिति गठित कर दो दिन में रिपोर्ट देने कहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के खिलाफ कोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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Updated on:

26 Apr 2026 10:39 am

Published on:

26 Apr 2026 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / भगवान को गाली, महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी, GGU में लॉ स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट, FIR दर्ज

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