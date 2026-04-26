भगवान को गाली, महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी, GGU में लॉ स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट, FIR दर्ज

विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया ग्रुप में परशुराम, भगवान राम और डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से हुई। देखते ही देखते छात्रों के बीच तनाव बढ़ा और यह हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चार छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया है। ये सभी छात्र लॉ डिपार्टमेंट के चौथे सेमेस्टर के बताए जा रहे हैं और विवेकानंद हॉस्टल में रह रहे थे।