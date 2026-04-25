50 हजार घर, बदली लाखों जिंदगियां… बिलासपुर बना ग्रामीण विकास का मॉडल, पक्के घर का सपना हुआ साकार

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में 50,044 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे हजारों जरूरतमंदों के अपने घर का सपना साकार हुआ है। यह सफलता प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम मानी जा रही है।