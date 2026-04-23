Matchbox Warehouse Fire: माचिस गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान

Matchbox Warehouse Fire: डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपांशु नाथ ने बताया कि व्यापार विहार क्षेत्र में स्थित इस गोदाम में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट आग का कारण नजर आ रहा है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने व्यापारियों को आग से बचाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। व्यापार विहार व्यापारी संघ के अध्यक्ष नानक खंडूजा से चर्चा कर अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।