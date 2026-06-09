Fake Certificate: फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी करने वालों की खैर नहीं, बिलासपुर हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर कार्रवाई करने दिया निर्देश

याचिका में कहा है कि विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर उचित कार्यवाही करने का निर्देश हाईकोर्ट ने 17 जून 2025 को दिया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अफसरों ने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाए। इससे अपात्रों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वह पद पर बने हुए हैं। अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए, अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई कि कोर्ट के पूर्व में दिए आदेश के निराकरण के संबंध में डेडलाइन तय नहीं की गई थी।