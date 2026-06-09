9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Chhattisgarh High Court: स्टे आदेश के बाद भी तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद तहसीलदार ने मनमानी करते हुए बैक डेट में याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली नोटिस जारी कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jun 09, 2026

Chhattisgarh HIgh court

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में भू-स्वामी को बड़ी राहत देते हुए तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली नोटिस के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्टे के बाद भी तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि तहसीलदार के अंतिम आदेश के खिलाफ लंबित अपील और स्थगन आवेदन पर जल्द से जल्द कानून अनुसार फैसला करें।

Chhattisgarh High Court: बेदखली के लिए नोटिस जारी

याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार गुप्ता ने वर्ष 2006 में रामानुजगंज में एक नजूल भूखंड खरीदा था, जिसका राजस्व नक्शा सुधार का मामला एसडीएम कोर्ट में लंबित है। इसी दौरान तहसीलदार रामानुजगंज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अतिक्रमण का मामला दर्ज कर बेदखली के लिए नोटिस जारी कर दिया।

तहसीलदार ने बैक डेट में जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता ने तहसीलदार पर हाईकोर्ट के आदेश की सीधेतौर पर अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी तहसीलदार ने बैक डेट 12 मई 2026 से अंतिम आदेश पारित कर दिया और 15 मई 2026 को ही बेदखली का नया नोटिस भी जारी कर दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता ने 14 मई को तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया था। यदि आदेश 12 मई को ही पारित हो चुका था, तो 14 मई का आवेदन रिकॉर्ड पर क्यों और कैसे लिया गया?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 09:23 am

Published on:

09 Jun 2026 09:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Chhattisgarh High Court: स्टे आदेश के बाद भी तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RI Promotion Exam: छत्तीसगढ़ में RI प्रमोशन परीक्षा का रास्ता साफ़, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, सफल अभ्यर्थियों को तीसरी बार लगा झटका

RI Promotion Exam
बिलासपुर

Bilaspur Knife Attack: बिलासपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक पर हमला, पेट और पीठ में घोंपा चाकू, देखें वायरल हुआ वीडियो

Bilaspur Knife Attack
बिलासपुर

GGU में एक साथ 12 कर्मचारियों का तबादला, 32 विभागों के पेपर लीक की आशंका, मचा हड़कंप

GGU Paper Leak
बिलासपुर

MLA देवेंद्र यादव के खिलाफ FIR दर्ज! बिलासपुर में NEET प्रदर्शन पड़ा भारी, इन नेताओं के भी नाम शामिल

Devendra Yadav FIR
बिलासपुर

पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! भिलाई MLA देवेंद्र यादव के वायरल VIDEO पर उठा सवाल

Devendra Yadav Viral Video
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.