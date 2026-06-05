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Birthday Video Viral: ये कैसा बर्थ-डे सेलिब्रेशन? हाई कोर्ट ने कर रखा है मना, फिर भी बीच सडक़ कार पर काटा केक

Birthday Video Viral: कलेक्टर-एसपी बंगला रोड पर युवकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाईं धज्जियां, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो

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कोरीया

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 05, 2026

Birthday viral video

Fireworks on the road during celebrate birthday (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। नेशनल हाइवे या कहीं भी बीच सडक़ पर आतिशबाजी करते हुए बर्थ-डे मनाने को लेकर हाई कोर्ट की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। इस तरह से जन्मदिन मनाने की मनाही है। इसके बावजूद कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ युवा आज भी अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट (Birthday Video Viral) कर रहे हैं। उन्हें कानून का तनिक भी डर नहीं है। इसी बीच कोरिया जिले के युवाओं का बीच सडक़ कार के बोनट पर रखकर केक काटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवा आतिशबाजी भी कर रहे हैं। यह वीडियो कब का है, यह फिलहाल पता नहीं चल सका है।

वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कुछ युवाओं द्वारा बीच सडक़ पर कार के बोनट पर रखकर केक काटा गया और जमकर आतिशबाजी की गई है। इस स्थल की पहचान बैकुंठपर (बावसपारा, नगर सेना तिराहा) के होटल रामसेतु के बगल से झुमका बोट क्लब सहित कलेक्टर-एसपी बंगला जाने वाली सडक़ के रूप में की जा रही है।

हालांकि, वीडियो नया है या पुराना कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। लेकिन वीडियो के बैक ग्राउंड में खेत सूखे पड़े हैं, जिससे गर्मी के मौसम या हाल फिलहाल में केक काटने का अनुमान लगाया जा रहा है।

अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस युवकों की पहचान में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस तरह से वीडियो मनाने हाईकोर्ट (High Court) ने मनाही कर रखी है। पहचान होने पर युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Birthday Video Viral: आए दिन ऐसे वीडियो हो रहे वायरल

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थल पर, खासकर बीच सडक़ पर बर्थडे मनाने और आतिशबाजी पर सख्ती से निपटने निर्देश दिए हैं। हाल ही में बिलासपुर में एक युवती का बीच सडक़ पर जन्मदिन (Birthday celebration on the road) मनाने के दौरान कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वहां की स्थानीय पुलिस ने उनकी पहचान कर कार्रवाई की थी।

इसके अलावा 6 महीने पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्री के निज सहायक ने अपनी पत्नी का बर्थडे बीच सडक़ पर मनाया था। अंबिकापुर स्थित एक निजी होटल परिसर में भी कार से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन सब मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी।

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Published on:

05 Jun 2026 01:33 pm

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