Birthday Video Viral: ये कैसा बर्थ-डे सेलिब्रेशन? हाई कोर्ट ने कर रखा है मना, फिर भी बीच सडक़ कार पर काटा केक

बैकुंठपुर। नेशनल हाइवे या कहीं भी बीच सडक़ पर आतिशबाजी करते हुए बर्थ-डे मनाने को लेकर हाई कोर्ट की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। इस तरह से जन्मदिन मनाने की मनाही है। इसके बावजूद कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ युवा आज भी अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट (Birthday Video Viral) कर रहे हैं। उन्हें कानून का तनिक भी डर नहीं है। इसी बीच कोरिया जिले के युवाओं का बीच सडक़ कार के बोनट पर रखकर केक काटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवा आतिशबाजी भी कर रहे हैं। यह वीडियो कब का है, यह फिलहाल पता नहीं चल सका है।