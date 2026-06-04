4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Photo with smuggler: पुलिस ने पकड़ा मात्र 3 किलो गांजा, टीआई समेत पूरे थाना ने आरोपी के साथ खिंचवा ली फोटो, बन गया चर्चा का विषय

Photo with smuggler: मध्यप्रदेश से बाइक पर गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में घुसा था आरोपी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 04, 2026

Photo with smuggler, Hemp smuggling

17 policemen with hemp smuggler (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के जनकपुर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर एक युवक को 3 किलोग्राम गांजे (Photo with smuggler) के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 30 हजार रुपए बताई जा रही है। आरोपी मध्यप्रदेश से गांजा लेकर यहां सप्लाई करने आ रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धरदबोचा। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में यह देखा गया कि आरोपी (Hemp smugglers arrested) के साथ फोटो खिंचवाने पुलिसकर्मियों का मजमा लग गया। टीआई समेत कुल 17 पुलिसकर्मियों ने आरोपी के साथ फोटो खिंचाई। यह भी चर्चा का विषय बन गया है।

एमसीबी जिले के जनकपुर थाना प्रभारी कमलेश देवांगन को मुखबिर से सूचना मिली कि जनकपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगरौली बडक़ापारा निवासी सतीश सिंह कंवर भटिया रोड थाना जैतपुर शहडोल, मध्यप्रदेश की ओर से अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री (Hemp selling) करने के उद्देश्य से ला रहा है।

मुखबिर ने बताया कि वह ग्राम शेरी से होकर जनकपुर सिंगरौली की ओर आने वाला है। सूचना मिलते ही टीआई ने एक विशेष टीम बनाकर ग्राम शेरी में आरोपी को पकडऩे घेराबंदी कराई। यहां आरोपी सतीश सिंह कंवर पिता स्व. राम खिलावन (31) बाइक क्रमांक सीजी 16 सीएस 1894 में आता दिखा।

पुलिस ने उसे रुकवाकर तलाशी ली तो एक झोले में 3 पैकेट 3.140 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 31 हजार 400 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी के तहत गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल (Hemp smugglers sent in jail) भेज दिया गया।

Photo with smuggler: 17 पुलिसकर्मियों ने खिंचवाई फोटो

गांजा समेत आरोपी का पुलिस द्वारा एक फोटो जारी किया गया है। इसमें टीआई समेत 17 पुलिसकर्मी खड़े हैं। फोटो देखकर क्षेत्र में यह चर्चा हो रही है कि सिर्फ 3 किलो गांजा (Hemp smuggling) के साथ आरोपी पकड़ा गया और पूरे थाना के पुलिसकर्मियों ने उसके साथ फोटो खिंचवा ली।

पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक के अलावा एक एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किया है। कार्रवाई में एसआई किशन चौहान, संतोष सिंह, दीपक मिंज, सूर्य पाल सिंह, विष्णु यादव समेत अन्य शामिल रहे।

MLA-Naib Tehsildar Controversy: विधायक-नायब तहसीलदार विवाद का द इंड! हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे, जानिए कैसे हुआ ये सब?

ये भी पढ़ें
MLA-Naib Tehsildar controversy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Photo with smuggler: पुलिस ने पकड़ा मात्र 3 किलो गांजा, टीआई समेत पूरे थाना ने आरोपी के साथ खिंचवा ली फोटो, बन गया चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft in Court: भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में चोरों का धावा, भीषण गर्मी में विशेष न्यायाधीश के कोर्ट और चेंबर की एसी बंद

Theft in Court
कोरीया

Wife Murder: थप्पड़ के बदले पत्नी ने भी जड़े थप्पड़ तो पति ने कुल्हाड़ी से काट दिया गला, बोला- गैरमर्दों से करती थी बात

Wife murder, Murder by axe attack
कोरीया

Sky Lightning: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़ी 6 महिलाओं पर गिर गई आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 5 गंभीर

Sky lightning, sky lightning fell in MCB
कोरीया

Amritdhara Waterfall: वाटरफॉल में 90 फीट की ऊंचाई से कूद गया युवक, हुई मौत, कुछ घंटे पहले ही यहां से गई थीं कलेक्टर

Amaritdhara waterfall, Accident in Amritdhara waterfall
कोरीया

Female Thieves Arrested: खूबसूरत चेहरे वाली 2 चोरनियां गिरफ्तार, दोनों हैं मां-बेटी, दुकान से पार की थी सोने-चांदी की ज्वेलरी

Female thieves arrested, Mother-daughter thief arrested
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.