Photo with smuggler: पुलिस ने पकड़ा मात्र 3 किलो गांजा, टीआई समेत पूरे थाना ने आरोपी के साथ खिंचवा ली फोटो, बन गया चर्चा का विषय

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के जनकपुर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर एक युवक को 3 किलोग्राम गांजे (Photo with smuggler) के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 30 हजार रुपए बताई जा रही है। आरोपी मध्यप्रदेश से गांजा लेकर यहां सप्लाई करने आ रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धरदबोचा। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में यह देखा गया कि आरोपी (Hemp smugglers arrested) के साथ फोटो खिंचवाने पुलिसकर्मियों का मजमा लग गया। टीआई समेत कुल 17 पुलिसकर्मियों ने आरोपी के साथ फोटो खिंचाई। यह भी चर्चा का विषय बन गया है।