Birthday celebrate on road: स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी ने बीच सडक़ कार पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, कांग्रेस ने पूछा ये सवाल

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर फोटो और वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निज सहायक बीच सडक़ पर अपनी पत्नी का जन्मदिन (Birthday celebrate on road) मना रहे हैं। पटाखे और आतिशबाजी के बीच सडक़ को निजी जागीर बना दिया गया है। एक्स पर पोस्ट फोटो और वीडियो नगर निगम चिरमिरी के डोमनहिल स्थित सोनावनी नाका (दादू लाहिड़ी चौक) का है। फोटो के पीछे नगर निगम का बोर्ड दिख रहा है, जिसमें अपना प्यारा चिरमिरी लिखा हुआ है।