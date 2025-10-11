Birthday celebrate on road: स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी ने बीच सडक़ कार पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, कांग्रेस ने पूछा ये सवाल

Health Minister PA with wife (photo- Patrika)
बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर फोटो और वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निज सहायक बीच सडक़ पर अपनी पत्नी का जन्मदिन (Birthday celebrate on road) मना रहे हैं। पटाखे और आतिशबाजी के बीच सडक़ को निजी जागीर बना दिया गया है। एक्स पर पोस्ट फोटो और वीडियो नगर निगम चिरमिरी के डोमनहिल स्थित सोनावनी नाका (दादू लाहिड़ी चौक) का है। फोटो के पीछे नगर निगम का बोर्ड दिख रहा है, जिसमें अपना प्यारा चिरमिरी लिखा हुआ है।
कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि हाईकोर्ट के नियम (Birthday celebrate on road) सिर्फ आम जनता के लिए है। भाजपा नेताओं और उनके सहायकों पर कानून लागू नहीं होता है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को वीडियो और फोटो पोस्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निज सहायक राजेंद्र दास भाजपा नेता भी हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएम की पत्नी सडक़ पर खड़ी कार के बोनट पर रखा केक काटती है और पीछे आतिशबाजी होती है। इधर राजेंद्र दास का कहना है कि घर के सामने बर्थडे सेलिबे्रट (Birthday celebrate on road) किया गया है। आतिशबाजी कार्यकर्ताओं ने की है, हमने नहीं।
इस संबंध में चिरमिरी थाना प्रभारी आरएन गुप्ता का कहना है कि कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य सडक़ पर खड़े होकर जोरदार आतिशबाजी (Birthday celebrate on road) की गई है। उनके खिलाफ धारा 285, 125, 3(5) बीएनएस और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 22, 177 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अभी जांच चल रही है, उसके बाद नामजद अपराध दर्ज करेंगे।
