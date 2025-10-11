Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश

रघुनाथनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में 7वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा की पीलिया बीमारी से शुक्रवार की रात मौत (Girl student died due to jaundice) हो गई। उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद रायपुर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्कूल की टंकी का गंदा पानी पीकर सितंबर माह में 20 से अधिक छात्र-छात्राएं बीमार पड़ गए थे। कई बच्चों को पीलिया (Jaundice) हो गया था। इस मामले में छात्रा समेत अन्य बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग है।