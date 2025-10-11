Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश

Girl student died due to jaundice: स्वामी आत्मानंद स्कूल में अध्यनरत थी अंजलि, जांच में 20 से अधिक छात्र-छात्राओं में मिले थे पीलिया के लक्षण, स्कूल प्रबंधन समेत उच्चाधिकारियों ने पानी को लेकर नहीं उठाया कोई कदम, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

2 min read

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 11, 2025

Girl student died due to jaundice

Relatives are crying near Girl student dead body (Photo- Patrika)

रघुनाथनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में 7वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा की पीलिया बीमारी से शुक्रवार की रात मौत (Girl student died due to jaundice) हो गई। उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद रायपुर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्कूल की टंकी का गंदा पानी पीकर सितंबर माह में 20 से अधिक छात्र-छात्राएं बीमार पड़ गए थे। कई बच्चों को पीलिया (Jaundice) हो गया था। इस मामले में छात्रा समेत अन्य बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग है।

ग्राम कोगवार निवासी अंजलि जायसवाल पिता चंद्रिका जायसवाल (12) (Girl student died due to jaundice) रघुनाथनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। स्कूल का गंदा पानी लगातार पीने से सितंबर माह में वह बीमार पड़ी थी। जांच में पीलिया के लक्षण मिले थे।

इसके अलावा स्कूल के करीब 20 बच्चे भी बीमार थे। अंजलि समेत अन्य बच्चों को परिजनों द्वारा अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा था। इसी बीच अंजलि की तबियत बिगड़ (Girl student died due to jaundice) गई। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया।

Girl student died due to jaundice: रायपुर ले जाते रास्ते में तोड़ा दम

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया। इस पर डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया। शुक्रवार की रात उसे रायपुर ले जाया जा रहा था, इसी बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत (Girl student died due to jaundice) से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृत छात्रा अंजलि की छोटी बहन भी पीलिया से संक्रमित हो गई थी, लेकिन अब वह स्वस्थ है।

Girl dead body

अभिभावकों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

छात्रा की मौत (Girl student died due to jaundice) से दुखी उसके परिजनों ने स्कूल प्रबंधन व उच्चाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूल का गंदा पानी पीने से ही बच्चे बीमार पड़े हैं। बच्चों ने प्राचार्य से शिकायत कर स्कूल में आरओ लगवाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने बच्चों से कलेक्टर से शिकायत करने कहा था।

बीईओ का है ये कहना

इस संबंध में बीईओ श्याम किशोर जायसवाल का कहना है कि एक बच्ची की मौत की खबर मिली है। जब आरओ वाटर के संबंध में उनसे पूछताछ (Girl student died due to jaundice) की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल के प्राचार्य फिलहाल मेडिकल लिव पर हैं। आगे उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ लिया।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: 10वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में मिली लाश, पिता ने कहा था- मोबाइल मत देखो, खाना बनाओ और स्कूल जाओ
बलरामपुर
Commits suicide

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश

