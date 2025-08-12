Jaundice Case: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ा पीलिया का प्रकोप, दो लोगों की हुई मौत, 21 अस्पताल में भर्ती

बता दें कि दो सप्ताह पहले से चिरमिरी के छोटी बाजार एरिया में दूषित पानी पीने से पीलिया का प्रकोप फैला हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज छोटा बाजार एरिया के वार्ड 19, 20, 21, 22 और 23 से चिह्नित किए गए हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर क्लोरीन की गोलियों का वितरण शुरू कराया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ अविनाश खरे ने चिरमिरी दौरा कर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर मेडिकल कैंप छोटी बाजार में लगवा रहे हैं।