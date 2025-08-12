12 अगस्त 2025,

कोरीया

Jaundice Case: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ा पीलिया का प्रकोप, दो लोगों की हुई मौत, 21 अस्पताल में भर्ती

Jaundice Case: नगर निगम चिरमिरी में दो सप्ताह से गंदा पानी पीने से शहरवासी पीलिया से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 204 पीड़ित पाए गए हैं।

कोरीया

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

मौत(Photo Patrika)
मौत(Photo Patrika)

Jaundice Case: नगर निगम चिरमिरी में दो सप्ताह से गंदा पानी पीने से शहरवासी पीलिया से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 204 पीड़ित पाए गए हैं। जिसमें 21 जिला अस्पताल में भर्ती हैं और दो मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, छोटी बाजार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 निवासी कार्तिक पिता शिव(21) की 10 अगस्त और गोपी पिता मोती(30) की 9 अगस्त को मौत हो गई है। हालांकि, गोपी को अंबिकापुर में इलाज के दौरान मौत होने की बात कही जा रही है। मामले में स्वास्थ्य विभाग आनन-फानन में रिपोर्ट जुटा रहा है।

बता दें कि दो सप्ताह पहले से चिरमिरी के छोटी बाजार एरिया में दूषित पानी पीने से पीलिया का प्रकोप फैला हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज छोटा बाजार एरिया के वार्ड 19, 20, 21, 22 और 23 से चिह्नित किए गए हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर क्लोरीन की गोलियों का वितरण शुरू कराया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ अविनाश खरे ने चिरमिरी दौरा कर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर मेडिकल कैंप छोटी बाजार में लगवा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

CM साय का तोहफा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 56 पदों की दी स्वीकृति, इन विभागों में होगी भर्ती
रायपुर
CM साय का तोहफा (DPR)

मरीज की अस्पताल से छुट्टी करवाए थे परिजन

मृतक के परिजनों के मुताबिक, कार्तिक को पीलिया संक्रमण होने के बाद सीएचसी बड़ी बाजार में भर्ती कराए थे। फिर वहां से बिना ठीक हुए ही छुट्टी कराकर ले आए थे। घर में रविवार को मौत हो गई। घर के अन्य सदस्य भी पीलिया से पीड़ित थे, जो ठीक हो चुके हैं। जबकि मृतक गोपी का अंबिकापुर में इलाज के दौरान मौत होने की बात कही जा रही है।

एक मृतक हमारे यहां अस्पताल में चार दिन तक भर्ती था, बहुत मुश्किल से काउंसलिंग कर भर्ती किए थे। फिर परिजन स्वयं लिखकर चले गए कि, हम अन्य जगह इलाज या झाड़फूंक कराएंगे। बावजूद स्टाफ ने रोकने की कोशिश की थी। मामले में हम लगातार जागरूक कर रहे हैं। - डॉ अविनाश खरे, सीएमएचओ मनेंद्रगढ़

ये भी पढ़ें

Dengue Havoc In Bhilai: भिलाई में डेंगू का बढ़ता डंक, फिर मिले 3 संभावित मरीज… अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग
भिलाई
Dengue (Photo: Unsplash)

Published on:

12 Aug 2025 09:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Jaundice Case: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ा पीलिया का प्रकोप, दो लोगों की हुई मौत, 21 अस्पताल में भर्ती

