Dengue In CG: नहीं कम हो रहा डेंगू का खतरा, मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार, जानें कैसे करें बचाव?

Dengue In CG: राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में मरीजों की संख्या महज 15 है। बाकी विभिन्न जिलों से आए रेफरल केस है। डॉक्टरों के अनुसार, यह सीजन डेंगू के मच्छर बढ़ने का है और मरीजों के आने का है। फॉगिंग नहीं होने से मच्छरों की बढ़ती संख्या ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है। विधानसभा में फॉगिंग नहीं होने का मामला उठ चुका है।