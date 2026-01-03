छेरछेरा पर्व में CAF 2018 भर्ती अभ्यर्थियों की गुहार, गृहमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात… जानें क्या कहा?

अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 में निकली CAF भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में शामिल 417 अभ्यर्थी वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी जितेंद्र दास ने बताया कि इस दौरान उन्होंने तीन सरकारें देख लीं। रमन सिंह सरकार, भूपेश बघेल सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, लेकिन उनका इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है।