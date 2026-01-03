3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छेरछेरा पर्व में CAF 2018 भर्ती अभ्यर्थियों की गुहार, गृहमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात… जानें क्या कहा?

Raipur News: छेरछेरा पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (CAF) 2018 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 03, 2026

छेरछेरा पर्व पर गृहमंत्री से मिलने पहुंचे आंदोलनरत अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

छेरछेरा पर्व पर गृहमंत्री से मिलने पहुंचे आंदोलनरत अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ में आज तीन जनवरी यानी शनिवार को लोक आस्था का पर्व छेरछेरा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां टोली बनाकर घर-घर पहुंचे और छेरछेरा गीत गाते हुए दान एकत्र किया। गांवों से लेकर शहरों तक पर्व की रौनक देखने को मिली।

इसी बीच छेरछेरा पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (CAF) 2018 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। पिछले कई दिनों से रायपुर के तूता इलाके में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शनिवार को गृहमंत्री के बंगले पहुंचकर अपनी पीड़ा रखी।

CAF 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों ने गृहमंत्री से लगाई गुहार

अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 में निकली CAF भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में शामिल 417 अभ्यर्थी वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी जितेंद्र दास ने बताया कि इस दौरान उन्होंने तीन सरकारें देख लीं। रमन सिंह सरकार, भूपेश बघेल सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, लेकिन उनका इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है।

अभ्यर्थियों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई चयनित उम्मीदवार मेडिकल परीक्षण में अयोग्य घोषित हो गए या बाद में नौकरी छोड़ चुके हैं, जिससे पद रिक्त हुए। इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया। समय बीतने के साथ 417 में से 250 से अधिक अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

मंत्री ने दिया आश्वासन

गृहमंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों की बात सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री से मिले आश्वासन के बाद अभ्यर्थी उम्मीद के साथ लौटे, हालांकि उन्हें अब भी ठोस और अंतिम फैसले का इंतजार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छेरछेरा पर्व में CAF 2018 भर्ती अभ्यर्थियों की गुहार, गृहमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात… जानें क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nagar Nigam Strike: रायपुर नगर निगम की बड़ी स्ट्राइक! 71 लाख टैक्स बकाया पर 7 व्यावसायिक परिसर सील

रायपुर नगर निगम की बड़ी स्ट्राइक (photo source- Patrika)
रायपुर

Chaitanya Baghel Bail: बेटे के जन्मदिन पर जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर मनाई खुशी, जानिए क्या बोले पूर्व CM?

Chaitanya Baghel Bail: बेटे के जन्मदिन पर जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर मनाई खुशी, जानिए क्या बोले पूर्व CM?
रायपुर

डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन 11वें दिन भी जारी, 100 से ज्यादा की बिगड़ी तबीयत

डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन (photo source- Patrika)
रायपुर

साहू समाज की चेतावनी, भूपेश बघेल माफी मांगें नहीं तो.. TS सिंहदेव ने किया बचाव, कही ये बड़ी बात

Chhattisgarh News
रायपुर

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.