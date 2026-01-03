छेरछेरा पर्व में CAF 2018 भर्ती अभ्यर्थियों की गुहार, गृहमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात… जानें क्या कहा?

छेरछेरा पर्व पर गृहमंत्री से मिलने पहुंचे आंदोलनरत अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ में आज तीन जनवरी यानी शनिवार को लोक आस्था का पर्व छेरछेरा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां टोली बनाकर घर-घर पहुंचे और छेरछेरा गीत गाते हुए दान एकत्र किया। गांवों से लेकर शहरों तक पर्व की रौनक देखने को मिली।
इसी बीच छेरछेरा पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (CAF) 2018 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। पिछले कई दिनों से रायपुर के तूता इलाके में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शनिवार को गृहमंत्री के बंगले पहुंचकर अपनी पीड़ा रखी।
अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 में निकली CAF भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में शामिल 417 अभ्यर्थी वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी जितेंद्र दास ने बताया कि इस दौरान उन्होंने तीन सरकारें देख लीं। रमन सिंह सरकार, भूपेश बघेल सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, लेकिन उनका इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है।
अभ्यर्थियों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई चयनित उम्मीदवार मेडिकल परीक्षण में अयोग्य घोषित हो गए या बाद में नौकरी छोड़ चुके हैं, जिससे पद रिक्त हुए। इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया। समय बीतने के साथ 417 में से 250 से अधिक अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों की बात सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री से मिले आश्वासन के बाद अभ्यर्थी उम्मीद के साथ लौटे, हालांकि उन्हें अब भी ठोस और अंतिम फैसले का इंतजार है।
