Raipur Fire News: रायपुर के होटल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, दमकल की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार होटल के स्टोर रूम में रखे सामान के कारण आग तेजी से फैल गई। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।