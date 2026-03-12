CG News: पद्मविभूषण तीजन बाई रायपुर एम्स के ICU में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

CG News: छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित तीजन बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन्हें न्यूरो सर्जरी वार्ड के आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।