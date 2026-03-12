छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर! LPG गैस किल्लत पर हंगामा, विपक्ष के 35 सदस्य स्वयं निलंबित

शून्यकाल में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि युद्ध की स्थिति के बावजूद गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन अब राज्य में गैस की किल्लत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है, इसलिए इसकी चर्चा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए।