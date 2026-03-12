CG Open School Board Exam 2026: 10वीं–12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें पूरा शेड्यूल…

बोर्ड ने बताया है कि हायर सेकेंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा और हाईस्कूल की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हायर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छात्र प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे समय सारणी और परीक्षा से जुड़े निर्देशों को ध्यानपूर्वक नोट कर लें और परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।