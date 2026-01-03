Chaitanya Baghel Bail: बेटे के जन्मदिन पर जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर मनाई खुशी, जानिए क्या बोले पूर्व CM?

Chaitanya Baghel Bail: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता नाच-गाकर और आतिशबाजी करते हुए रिहाई का जश्न मनाते नजर आए।